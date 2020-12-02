القبض على مواطن بعد تداوله صورًا إباحية لأطفال على «تويتر»

ألقى رجال الأمن، القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عامًا، وذلك بعد تداول صور إباحية للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على «سناب شات» أن نتائج المتابعة الأمنية، لبعض الوسوم «هاشتاج» على موقع «تويتر»، أسفرت عن القبض على ذلك الشخص.

وأوضحت أنه مواطن ييلغ من العمر 26 عامًا في محافظة ينبع، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه وتحويله للنيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الداخلية: موعد رفع القيود على السفر وفتح المنافذ سيُعَلن لاحقًا

وزارة الداخلية تحبط مخططًا إجراميًّا لتهريب 459 كيلوجرام حشيش و24 طن قات