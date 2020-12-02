حول تسجيل الخصائص الحيوية..

كشفت مصادر «عاجل» عن تأكيد وزارة التعليم على تكليف أولياء الأمور المقيمين بضرورة التقدم لتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم. وقالت الوزارة في تعميم لها، إنه بشأن تكليف أولياء الأمور «المقيمين» بضرورة التقدم لتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم «ذكور وإناث» من لم يسبق لهم تسجيل خصائصهم الحيوية من خلال إدارات ومكاتب الجوازات بالمنطقة خلال الفترة الصباحية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل» تكشف تعميمًا مهمًا من «التعليم» بشأن أبناء المقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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