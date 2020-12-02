شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب بزيادة الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

• تحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية

• المجلس يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي"

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440- 1441 هـ. وطالب عضو الشورى د. ناصح البقمي بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50% من موظفي الوزارة وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية ، مطالبًا بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج.

وأكدت عضو الشورى د.سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها.

واقترح عضو الشورى أ. محمد المزيد على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها على صناديق الاستثمار الحكومية والشركات المتخصصة التابعة لها والقطاع الخاص.

ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام " الانضباط الوظيفي "، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440- 1441 هـ، واستمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير اذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأصدر الشورى قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، موضحا أنه على المؤسسة تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة، وعلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.