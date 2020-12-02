شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة يزور مدينة «سناد» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - قام مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي بزيارة إلى «مدينة سناد للتربية الخاصة»، حيث اطلع على مرافقها ومراكزها العلاجية والتأهيلية والخدمات المساندة التي تقدمها من سكن وضيافة وغير ذلك. واستعرض الزايدي مع مسؤولي سناد أوجه التعاون، وتجسير العلاقة في الخبرات والإمكانيات بين تعليم مكة والمدينة.
يذكر أن مدينة «سناد» للتربية الخاصة، هي أحد مشاريع شركة تطوير التعليم القابضة، وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي قامت بإنشاء «مدينة سناد للتربية الخاصة» في مكة المكرمة، وتعد من أكبر مدن التربية الخاصة في الشرق الأوسط، وتسعى مدينة سناد إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما تمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
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