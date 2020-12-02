، "القحطاني" مديراً لدوريات الأمن.. و"العتيبي" نائباً لأمن الطرق ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الكفاءات المتميزة في الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن. وتعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق.

ويعد العميدان "القحطاني" و"العتيبي" من الكفاءات المتميزة في الأمن العام.