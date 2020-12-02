- 1/3
- 2/3
- 3/3
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء العلمي بعنوان "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" ألقاه فضيلة الدكتور صالح بن مقبل العصيمي.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من مدراء الإدارات والوحدات ورؤساء الهيئات.
وتضمن اللقاء أهمية الحرص على تعزيز الأمن الفكر والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به.
وأكد "العصيمي" على دور الهيئة الكبير في مكافحة الانسياق وراء الانحرافات العقدية، وفي بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.
وحذر "العصيمي" من خطورة الفرق الضالة على المجتمع وحمايته من هذه الأفكار الضالة وضرورة وجود أمن اجتماعي وفكري.
وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حفظه الله.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 02:25 PM
أكد أهمية تعزيز الأمن الفكري والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به"الأمر بالمعروف بالشرقية" ينفذ اللقاء العلمي "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري"
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء العلمي بعنوان "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" ألقاه فضيلة الدكتور صالح بن مقبل العصيمي.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من مدراء الإدارات والوحدات ورؤساء الهيئات.
وتضمن اللقاء أهمية الحرص على تعزيز الأمن الفكر والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به.
وأكد "العصيمي" على دور الهيئة الكبير في مكافحة الانسياق وراء الانحرافات العقدية، وفي بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.
وحذر "العصيمي" من خطورة الفرق الضالة على المجتمع وحمايته من هذه الأفكار الضالة وضرورة وجود أمن اجتماعي وفكري.
وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حفظه الله.
، "الأمر بالمعروف بالشرقية" ينفذ اللقاء العلمي "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمر بالمعروف بالشرقية" ينفذ اللقاء العلمي "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.