شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق": غداً أول مواسم الشتاء الفعلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بدء موسم المربعانية غداً الخميس .

وأكد " الزعاق " في فيديو له على حسابه الرسمي في " تويتر " أن اليوم آخر الوسم وغداً الخميس أول المربعانية وهي أول مواسم الشتاء الفعلي والذي سيستمر إلى تسعين يوماً تقريباً .

وأشار أن مدة الـ 90يوم التي يكون فيها الشتاء قارس هي (المربعانية والشبط وأول العقارب).

وأضاف أن أمطار المربعانية تعتبر وسمية حتى تنتصف وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي .