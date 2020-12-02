شكرا لمتابعة خبر عن "الحج" تحذر من التعامل مع جهات تدعي قدرتها على إصدار تصاريح لأداء العمرة والزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): دعت وزارة الحج والعمرة إلى تجنب التعامل مع أي جهة تدعي قدرتها على إصدار تصاريح لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة. دعت وزارة الحج والعمرة إلى تجنب التعامل مع أي جهة تدعي قدرتها على إصدار تصاريح لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة. ولفتت إلى أن الطريقة الرسمية لإصدار هذا النوع من التصاريح يتم من خلال تطبيق "اعتمرنا". ‪يذكر أن الوزارة أطلقت "تطبيق اعتمرنا" لإتاحة استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.

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