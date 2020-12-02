فيديو مهيب يخطف القلوب لانتشار الضباب بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لقطات مهيبة تخطف القلوب وتحبس الأنفاس للضباب المتراكم في سماء منطقة الرياض اليوم الأربعاء. كشف مقطع فيديو، عن لقطات مهيبة تخطف القلوب وتحبس الأنفاس للضباب المتراكم في سماء منطقة الرياض اليوم الأربعاء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت إلى استمرار حالة الضباب في العاصمة الرياض وعددٍ من محافظاتها، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، لافتة إلى استمراره حتى الساعة الثالثة من صباح الأربعاء.

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