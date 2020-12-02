«الزكاة والدخل» توضح شروط خصم ضريبة المدخلات

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، شروط خصم ضريبة المدخلات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما شروط إثبات صحة المشتريات للمحل عند إدخال الإقرار الضريبي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم، وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة ويحق للهيئة بحسب تقديرها قبول أو رفض ذلك المستند البديل».

وأضاف: «يمكنك الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة (اضغط هنا)».

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