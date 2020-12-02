السعودية | آلية مميزة لتسيّر أشواط مسابقة الملواح بمهرجان الصقور

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 45 ثانية - 1:25 مساءً, 2 ديسمبر 2020 م
اعتمد نادي الصقور السعودي آلية مميزة جعلت المنافسات تتم بشكل سلس رغم الأعداد الكبيرة المشاركة في الأشواط التمهيدية لمسابقة الملواح بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يقام خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض، حيث تشهد الأشواط منافسة قوية بفئتي المحترفين والملاك .
وأسهمت الآلية التي تتبعها لجنة المسابقات بالمهرجان في تسيير الأشواط بسهولة وسرعة ، وتنفذ اللجنة خطتها على مراحل متزامنة ففي الوقت الذي تجري فيه مجموعة السباق تكون مجموعة أخرى في مرحلة الاستعداد للدخول للمنافسة فيما تتم في جهة أخرى مرحلة إعداد المجموعة التي تليها، وتشهد أشواط المُلاك السعوديين مشاركة إعداد كبيرة تتجاوز الـ 70 مشاركاً في بعض الأشواط.
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