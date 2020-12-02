السعودية | أجواء الباحة الربيعية تدفع الأهالي للتنزه وقضاء أوقات جميلة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:19 مساءً, 2 ديسمبر 2020 م المناطق- واس دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام الأهالي إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.

وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان جنوب محافظة المخواة من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهين من الشباب والعائلات ، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.

عدسة ” واس ” نقلت بالصورة تواجد المتنزهين وجمال الطبيعة في مركز ناوان .

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