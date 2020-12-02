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كيف تواجه المملكة الجرائم المعوماتية؟

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أقام أمن الدولة متمثلا بمباحث المنطقة الشرقية برنامج أمن المعلومات والوقاية من الجرائم المعلوماتية لعدد 14 طالبا من الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل ودورات لعدد 7 أفراد من المستفيدين في برنامج التأهيل من الدفعة التاسعة .

وتطرق المحاضران نضال المسيري وحسين العباس، لشرح الجرائم وأنواعها والعقوبات وكيفية تفادي هذه الجرائم المعوماتية .

وبينوا العقوبات التي تفرض على هذه الجرائم ، ومكافحة المملكة لها منذ عام 2007 وذلك للحد من الجرائم الإلكترونية .

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