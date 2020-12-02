شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه المملكة الجرائم المعوماتية؟ والان نبدء بالتفاصيل
وتطرق المحاضران نضال المسيري وحسين العباس، لشرح الجرائم وأنواعها والعقوبات وكيفية تفادي هذه الجرائم المعوماتية .
وبينوا العقوبات التي تفرض على هذه الجرائم ، ومكافحة المملكة لها منذ عام 2007 وذلك للحد من الجرائم الإلكترونية .
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