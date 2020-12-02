شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 118 مليون ريال لدعم صغار مربي المواشي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة، أن الدعم الإجمالي منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 1,507 مليون ريال، ويأتي دعم هذا الشهر للحسابات المسجلة في بوابة الإعانات الزراعية ضمن دورة الاستحقاق الخامسة عشر للبرنامج.
ويهدف برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي المقدم لأنشطة الثروة الحيوانية بالمملكة لقطاع تربية الماشية وقطاع الدواجن والأسماك وذلك عن طريق تحويل مبالغ الدعم الى مستحقيها مباشرة بشكل ساهم في تطوير القطاعات بما فيها مهنة تربية الماشية عبر تحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.
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