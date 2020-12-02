شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العشرين تشكر المملكة: قادت G20 خلال عام صعب والان نبدء بالتفاصيل

قدمت مجموعة العشرين التهنئة للمملكة لقيادتها G20 خلال عام صعب. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي : تتولى إيطاليا اليوم رئاسة مجموعة العشرين ونتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها العالم.

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