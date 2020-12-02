شكرا لقرائتكم خبر عن "ملامح وطن".. الشرقية تتزين بريشة الفنانين التشكيليين والان نبدء بالتفاصيل

- تنفيذ لوحات جدارية في عدد من الحدائق والمتنزهات العامة

- تحسين المشهد الحضري وتزيين المدينة بالفنون البصرية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق مبادرة فنية تشكيليه بعنوان "ملامح وطن"، بالتعاون مع عدد من الفنانين التشكيليين بمشاركة الفنانة التشكيلية عزيزة القرني.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن المبادرة تهدف لتزيين مدن المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة أنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة، إضافة الى الحد من التلوث البصري، من خلال تنفيذ العديد من الرسومات الفنية الجدارية في عدد من الحدائق والمتنزهات العامة.

ولفت الى مشاركة عدد من الفنانين والفنانات والخطاطين السعوديين في تجربه مميزه لتحقيق رؤيه المملكة ٢٠٣٠ في تحسين المشهد الحضري وتزيين المدينة بالفنون البصرية التي تناسب المنطقة، موضحا أن المبادرة تعمل على تحقيق برنامج أنسنه المدينة من خلال تعزيز البعد الإنساني وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي الأماكن العامه وتكوين علاقة مريحة بين الإنسان والمدينة، كما أن المبادرة تعمل على إضافة طابع الحيوية للمدينة عبر رسومات فنية تنفذ بأفكار فنانين سعوديين .

وقال إن المبادرة بدأت من حديقة حي طيبه بغرب الدمام، حيث تم تنفيذ لوحات تشكيلية جدارية تجمع فن الخط العربي، حيث تتضمن قصص قصيره هادفه تنوعت بين التفاعل الاجتماعي وتكوين الصداقات مع اللعب والمرح، وجديه الدراسة، الاهتمام بالطبيعة والزراعة، الرفق بالحيوان، الحث على القراءة.

وتضمنت المبادرة ألعاب جدارية تفاعلية غير تقليدية وتهدف لمساعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم الذهنية كألعاب الذكاء وألعاب تنميه الذاكرة وتساعد هذه الألعاب على الدمج مع الأطفال ذوي الإعاقة وتساهم في تنويع الأنشطة للأطفال والعائلات، تم تصميمها على شكل سلسله متصلة على جدار يحمل كل قطعه منه لعبه منفصله وتم تركيبها في حديقة بحي المنتزه بشرق الدمام وحديقة بحي العزيزية شمال الدمام .

وأكد الصفيان بأن المبادرة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الأمانة وكافة فئات المجتمع وبخاصة فئة الفنانين لإعطائهم مساحة لنثر إبداعاتهم عبر الفن التشكيلي والرسم على الجدران، في إطار الإبداع والاحترافية بين الماضي والحاضر، وكذلك لتنشيط السياحة في المنطقة الشرقية بشكل جمالي وبما يخدم رؤية المملكة 2030، وتزيين الطرق والحدائق والمتنزهات العامة بأجمل اللوحات التي تضفي على المنظر العام لمسات فنية، والاستفادة من مواهب الفنانين التشكيليين بأعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى فسح المجال أمامهم للتفاعل مع مدينتهم وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم لخدمتها.