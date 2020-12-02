- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد جريان شعيب فليج الشمالي في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد جريان شعيب فليج الشمالي في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت حفر الباطن مع ساعات فجر وصباح اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب.
وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وبحالة من الإرباك في حركة المركبات على الطرق.
فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد جريان شعيب فليج الشمالي في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.