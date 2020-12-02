أمطار وضباب الباحة يجذب الأهالي للتنزه والاستمتاع بالأجواء

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - واس

دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام الأهالي إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.

وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان جنوب محافظة المخواة من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهين من الشباب والعائلات ، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.

عدسة ” واس ” نقلت بالصورة تواجد المتنزهين وجمال الطبيعة في مركز ناوان .



