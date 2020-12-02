سقيا تستمر لأيام وتوقعات بأمطار على هذه المناطق

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

وأكد الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه من المتوقع استمرار حالة سقيا الممطرة عدة أيام، ومتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة – إن شاء الله – من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ إلى صباح الخميس أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة.

وأضاف الحصيني: أجواء تميل للبرودة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية عدا مكة وجازان ووسط المنطقة الشرقية الحرارة معتدلة صباح اليوم الأربعاء1442/4/17هـ الساعة 6:15 ص من خلال ما سبق فالمناطق الوسطى والشمالية وشمال الشرقية وغربها والمرتفعات تعيش أجواء شتوية بامتياز.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

