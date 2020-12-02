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محمد بن مسعود - الدمام - باشر مدير مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، مهام عمله بعد صدور قرار رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب، بتكليفه مديرًا للمستشفى.
ويُعد الدوسري من الكفاءات التي تقلدت عددًا من المناصب القيادية في القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمتلك خبرة في إدارة المستشفيات؛ بدأها بإدارة مستشفى بقيق والمراكز الصحية التابعة له لمدة 3 سنوات، ثم مديرًا لمستشفى الخفجي العام والمراكز الصحية التابعة له لمدة 6 سنوات، ثم مديرًا لمستشفى الجبيل العام منذ العام 1433 وحتى صدور قرار تكليفه مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام مطلع الأسبوع الحالي.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 12:50 PM"الدوسري" يباشر مهامه مديرًا لولادة الدمام
باشر مدير مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، مهام عمله بعد صدور قرار رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب، بتكليفه مديرًا للمستشفى.
ويُعد الدوسري من الكفاءات التي تقلدت عددًا من المناصب القيادية في القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمتلك خبرة في إدارة المستشفيات؛ بدأها بإدارة مستشفى بقيق والمراكز الصحية التابعة له لمدة 3 سنوات، ثم مديرًا لمستشفى الخفجي العام والمراكز الصحية التابعة له لمدة 6 سنوات، ثم مديرًا لمستشفى الجبيل العام منذ العام 1433 وحتى صدور قرار تكليفه مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام مطلع الأسبوع الحالي.
، "الدوسري" يباشر مهامه مديرًا لولادة الدمام ،
المصدر : الخليج 365
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