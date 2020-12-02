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يستمر تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة يومَي الأربعاء والخميس حتى يوم الجُمعة -بمشيئة الله-، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، حسبما يظهر آخر مُخرجات المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار.
ويشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكل حزم من السحب الماطرة ذات الشدة المتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولاً إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرّمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحياناً، وربما تترافق بزخات من البَرَد على فترات.
أما عن العاصمة الرياض فيُتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهيّأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة، والله أعلم.
وبحسب طقس العرب، فإن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، وصولاً حتى الجبيل والدمام، وتكون على شكل زخات متفاوتة الشدة، والله أعلم.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 12:33 PM
فرص الهطولات ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض"سُقيا" مستمرة.. مزيد من الأمطار الخميس والجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة
يستمر تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة يومَي الأربعاء والخميس حتى يوم الجُمعة -بمشيئة الله-، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، حسبما يظهر آخر مُخرجات المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار.
ويشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكل حزم من السحب الماطرة ذات الشدة المتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولاً إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرّمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحياناً، وربما تترافق بزخات من البَرَد على فترات.
أما عن العاصمة الرياض فيُتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهيّأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة، والله أعلم.
وبحسب طقس العرب، فإن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، وصولاً حتى الجبيل والدمام، وتكون على شكل زخات متفاوتة الشدة، والله أعلم.
، "سُقيا" مستمرة.. مزيد من الأمطار الخميس والجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة ،
المصدر : الخليج 365
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