«الشورى» يطالب «التأمينات» بتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي. طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي. وأكد المجلس، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على المؤسسة تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

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