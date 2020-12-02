شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتخلى عن وظيفته لدعم زوجته في مطعمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تخلى مواطن شاب في منطقة جازان، عن وظيفته؛ ليساعد زوجته في تحقيق حلمها في فتح مشروع تجاري، والمشاركة في إنشائه وإدارته، ليصبح بعد ذلك مصدراً لدخلهما وقضاء وقتهما فيه.

وأكدت الزوجة، أن البداية كانت فيها من الصِعاب، ومثل ما يُقال: يولد النجاح من رحم معاناة، حيث كانت تعاني من فراغ لأسباب وظروف خاصة لم تستطع بسببها استكمال دراستها، مضيفة: "قدمت اقتراحا لزوجي بفتح مطعم خاص بنا، والعمل فيه سوياً، فكان لزوجي الفضل بعد الله في دعمي".

وتابعت متحدثة عن زوجها: "قام بترك العمل والتفرغ للفكرة والمشروع، حتى أصبح هذا المطعم موجودا على أرض الواقع"، فيما قال الزوج أنه أراد أن يدعمها في هذا المشروع بكل ما يستطيع حتى تحقق حلمها، مبينا أن من الأمور التي دعمها في تحقيق حلمها باستقالته من عمله في القطاع الخاص والذي كان يعمل فيه منذ 13 عاما، بحسب موقع" العربية. نت".