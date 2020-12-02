- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: ذروة الحالة المطرية اليوم ناحية سدير والزلفي وحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته لليوم الثامن من الحالة المطرية "سقيا".
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أنه متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية، والرياض، وأجزاء من القصيم، الحدود الشمالية، وشرقي الجوف، وأجزاء من مكة المكرمة، والباحة، عسير، جازان.
وفي السياق نفسه، قال "المسند" أنه متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية سدير، والزلفي، وحفرالباطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «المسند»: ذروة الحالة المطرية اليوم ناحية سدير والزلفي وحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.