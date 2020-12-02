شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: ذروة الحالة المطرية اليوم ناحية سدير والزلفي وحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته ‏لليوم الثامن من الحالة المطرية "سقيا".

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أنه متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية، والرياض، وأجزاء من القصيم، الحدود الشمالية، وشرقي الجوف، وأجزاء من مكة المكرمة، والباحة، عسير، جازان.

وفي السياق نفسه، قال "المسند" أنه متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية سدير، والزلفي، وحفرالباطن.