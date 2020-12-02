تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص إصدار التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة

أوضحت الخطوط السعودية أنه تم تعليق إصدار التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الإنترنت، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف يمكن الربط الكترونيا مع وزارة الموارد البشرية؛ لكي نتمكن من الحصول على التخفيضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف السعودية، عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «نعتذر عن تعليق خدمة إصدار التذاكر عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث جارٍ تطوير الخدمة بما يلاءم تطلعاتكم، وللاستفادة من الخدمة يرجى مراجعة أحد مكاتبنا».

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