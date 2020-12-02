قصة إنشاء قصور الفوطة في الرياض وسبب التسمية

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

سرد الباحث التاريخي فهد المحمد قصة إنشاء قصور الفوطة التي تقع جنوب مدينة الرياض وبنيت بأمر من الملك عبدالعزيز، وحقيقة تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الغوطة في مدينة دمشق السورية.

وأوضح المحمد خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه كان من سكان المنطقة قديمًا وكان في صغره يلهو في حديقة الفوطة التي تعد أقدم الحدائق في العاصمة، موضحًا أن سبب تسميتها بهذا الاسم يعود لرجل من أهل البادية يدعى مناحي بن فوطة القحطاني، وأن مناحي بن فوطة استوطن المنطقة عام 1350 هـ (1930 م)، ولما جاء الملك عبدالعزيز وسكن في حي المربع أوكل إلى مناحي أن يرعى إبل الأمراء، وكانت المنطقة عبارة عن سهل يتفرع من وادي البطحاء، ودائمًا ما يفيض ويروي النخيل الذي يمتد إلى سور الرياض الشمالي.

ولفت الباحث إلى أن العمائر الموجودة حاليًا أقيمت على أنقاض قصور الأمراء عبدالرحمن ومتعب وبندر بن عبدالرحمن وفهد بن محمد بن عبدالعزيز، فيما يوجد في الناحية الشرقية قصر الأميِرة هيا بنت عبدالرحمن الذي لا يزال موجودًا إلى اليوم.



