قرض بنك التسليف للنساء التفاصيل الكاملة لشروط الحصول على قرض للموظفات وغير العاملات

قرض بنك التسليف للنساء، قرض يصل إلى 50 ألف ريال بشروط ميسرة للنساء الراغبات بالعمل على مشاريع استثمارية صغيرة كمستقلة ويمكن الحصول على القرض من الموظفات الراغبات بتحسين حالتهم المعيشية و غير العاملات من الراغبات بالبدء في عمل حر من المنزل أو من خلال أي نشاط تجيد القيام به.
هو أحد القروض الاجتماعية المستهدفة إلى فئة محددة في المجتمع السعودي وخص قرض كنف النساء من العاطلات عن العمل ومن الموظفات وذات الحالات الاجتماعية الخاصة من المطلقات والأرامل، وقد أوضح البنك آلية شروط قبول الحصول على القرض كما أوضح ما هي الأوراق المطلوبة.
شروط قرض بنك التسليف للنساء
- من الشروط الهامة لكي يتم قبول التمويل هو أن تكون الراغبة في الحصول على القرض تجيد عمل شيئ يمكن من خلاله أن تتكسب رزقها.
- أن تكون من الجنسية السعودية.
- حضور كفيل كضامن للحصول على القرض لا يزيد عمرة عن 55 عام.
- يمكن للبنك أن يطلب أي ضمانات أخرى قد يراها مناسبة لضمان حقه المالي.
- أن تتعهد المتقدمة للحصول على القرض بأن ما تم تقديمه من بيانات هي بيانات حقيقية وصحيحة.
- أن توافق على شروط البنك بما فيها إن أخلت بأي حق من حقوق البنك أن للبنك كامل الحق في إلغاء القرض وإلزام المقترضة بسداد كامل المستحقات المصرفية.
- أن تكون متفرغة لإدارة مشروعها الخاص أو تحضر من يكون متفرغ لإدارة المشروع ذو ثقة وتقوم هي بالإشراف بنفسها على سير المشروع بشكل جيد.
الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض النساء بنك التسليف
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- للموظفات يلزم إحضار شهادة دخل تثبت الدخل الشهري.
- شهادة دخل الكفيل لغير العاملات.
- وجود شهادة تثبت الإلمام بعمل شيئ يمكن اعتماده كمشروع مستقل.
- ممكن الحصول على أحد الدورات التدريبية المقدمة من دعم العمل الحر للتدرب على القيام بعمل مشروع مستقل وإدارته.
- تعبئة نموذج الحصول على القرض إلكترونياً وانتظار الموافقة المبدئية.
- حجز موعد بنك التسليف ورفع المستندات المطلوبة مع ضرورة ختم موظف البريد.