- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ضمن مبادرتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء 2/ 12/ 2020، اللقاء الشهري الثاني عن بُعد عبر برنامج "زوم"، مع الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية (إساد) عامر بن صالح آل خشيل؛ وذلك بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات".
وسيناقش اللقاء العديد من المحاور الرئيسية، ومنها: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومدى تأثيرها على التوظيف واستقطاب المواهب، ومصادر الاستقطاب (الداخلي أو الخارجي)، ومدى تأثير سمعة المنظمة لجذب واستقطاب الكفاءات، وتمكين المرأة وتواجدها في مختلف الأنشطة في سوق العمل، إضافة إلى استقطاب المواهب لتحقيق رؤية 2030.
وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة، إلى إيجاد بيئة تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تبادل خبراتهم والتجارب الناجحة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير؛ حيث يهدف اللقاء الشهري إلى إلقاء الضوء على الممارسات والأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.
وكانت "بشر" قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 10:07 AM
بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات"الجمعية السعودية للموارد البشرية تعقد اللقاء الشهري الثاني.. اليوم الأربعاء
ضمن مبادرتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء 2/ 12/ 2020، اللقاء الشهري الثاني عن بُعد عبر برنامج "زوم"، مع الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية (إساد) عامر بن صالح آل خشيل؛ وذلك بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات".
وسيناقش اللقاء العديد من المحاور الرئيسية، ومنها: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومدى تأثيرها على التوظيف واستقطاب المواهب، ومصادر الاستقطاب (الداخلي أو الخارجي)، ومدى تأثير سمعة المنظمة لجذب واستقطاب الكفاءات، وتمكين المرأة وتواجدها في مختلف الأنشطة في سوق العمل، إضافة إلى استقطاب المواهب لتحقيق رؤية 2030.
وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة، إلى إيجاد بيئة تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تبادل خبراتهم والتجارب الناجحة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير؛ حيث يهدف اللقاء الشهري إلى إلقاء الضوء على الممارسات والأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.
وكانت "بشر" قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات.
، الجمعية السعودية للموارد البشرية تعقد اللقاء الشهري الثاني.. اليوم الأربعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية السعودية للموارد البشرية تعقد اللقاء الشهري الثاني.. اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.