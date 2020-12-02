شكرا لمتابعة خبر عن آلية الاستفادة من خدمة الدفع بالتقسيط لضريبة الدخل على المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن آلية وطريقة الاستفادة من خدمة الدفع بالتقسيط، فيما يتعلق بضريبة الدخل على المنشآت، والتي تتيح إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحالات التي تواجه فيها المنشآت صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.

وقالت الهيئة، أن الفئة المستهدفة من هذه الخدمة جميع المكلَّفين المسجَّلين في الزكاة وضريبة الدخل، بينما آلية وخطوات وطريقة الاستفادة من هذه الخدمة، هي: سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، وانتقل إلى علامة تبويب «الزكاة وضريبة الدخل».

وأشارت إلى أن بعد ذلك انتقل إلى طلب خطة تقسيط، ثم اختر «طلب جديد»، وقم بتعبئة الطلب ثم سدد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، وفي حالة الموافقة على الطلب سيصل المقدم إشعار بخطة التقسيط، فيما مدة الرد على الطلب هي 20 يومًا من أيام العمل بعد سداد الدفعة المقدمة واستكمال كل الوثائق.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن المتطلبات اللازمة الأساسية والضرورية اللازمة لتنفيذ الخدمة هي كالتالي: سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، توضيح مبررات طلب التقسيط، تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، تقديم كل الإقرارات المستحقة، سداد جميع المستحقات الأخرى.