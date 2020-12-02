“مركز بحوث الزراعة” ينجح في نقل زراعة الفراولة والأناناس من آسيا إلى المملكة

︎ :

.



قام المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بنقل زراعة فاكهتي “الفراولة” و”الأناناس” من آسيا إلى المملكة عبر أحد مختبراته المتطورة.

وأجرى مختبر زراعة الأنسجة، في خطوة هي الأولى عربيا، تجربة إنتاج أصناف من الفراولة الشرق آسيوية، حيث تم إكثارها نسيجياً وإنتاج ما يقرب من7 آلاف شتلة منها، واختيرت منطقة جازان لكون أجواؤها ملائمة لزراعة مثل هذه النباتات.

كما أجرى المركز تجربة إكثار الأناناس نسيجيًا باستخلاص البراعم النشطة من الساق الحامل للثمرة، وتمكن المختبر من إنتاج ما يقرب من 8 آلاف شتلة.

وبلغ مجموع الاختبارات والتحاليل الكيميائية التي أجراها المركز منذ بداية عام 2020 حتى نهاية شهر أكتوبر 2437 تحليلاً في مجالات التربة الزراعية ومياه الري.

Source akhbaar24.argaam

