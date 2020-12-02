“الأحوال المدنية” توضح آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر “أبشر” (فيديو)

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أمس الثلاثاء، آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا، عبر خدمة “تسجيل المواليد” على منصة “أبشر”.
وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه على طالبي الخدمة، الدخول إلى منصة “أبشر”، وطلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني، من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة المقرات.
وأبانت أن الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل هي تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ثم يختار من تبويب خدماتي، خدمات، ثم خدمة تسجيل المواليد.
Source akhbaar24.argaam
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