شرطة الرياض: القبض على شخص ظهر في فيديو وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء خلال استقباله لشخص آخر في الخرج.

وأكد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى الفيديو الذي ظهر فيه هذا الشخص وهو يتباهى بفعله، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، مشيرًا إلى أنه مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأوضح أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

