تفاصيل النظام الجديد للغرف التجارية

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أكدت وزارة التجارة، أن النظام الجديد للغرف التجارية يعتمد مؤشرات لقياس أداء الغرف التجارية ويعفي المشتركين الجدد “الشركات والمؤسسات” من رسوم الاشتراك في الغرفة مدة 3 سنوات.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: إنه يمكن الاطلاع على النظام الجديد للغرف التجارية عبر الرابط التالي: هنا.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على العديد من الموضوعات، ومن بينها نظام الغرف التجارية. Source almowaten





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