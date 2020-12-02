«الحصيني»: استمرار الحالة «سقيا» عدة أيام.. وهطول أمطار على 11 منطقة

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار الحالة الممطرة «سقيا» عدة أيام فيما تشهد الـ24 ساعة المقبلة هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: متوقع استمرار حالة سقيا الممطرة عدة أيام، ومتوقع خلال 24 ساعة المقبلة، إن شاء الله، من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ إلى صباح الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة.

وكان الحصيني قد أوضح أن موسم المربعانية يعد أول أيام الشتاء، أما فلكيًّا فيدخل الشتاء في المملكة يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وقال خبير الطقس والمناخ بمداخلة لقناة «الرسالة»: يتقدم الشتاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، قبل دخول موعده فلكيًّا؛ بسبب الموقع الجغرافي والفلكي، لذلك من المتوقع أن يوافق دخول المربعانية الأسبوع المقبل؛ حيث يحدث انخفاض واضح بدرجات الحرارة ويشعر الناس بالشتاء، لذلك نحثهم على ارتداء الملابس الشتوية.

وتابع الحصيني، إن العرب قسموا العام إلى 28 طالعًا ولكل طالع منها مميزاته؛ حيث كانوا يهتمون في الماضي بالفلك أكثر لارتباطه بحياتهم وزراعتهم، بينما يتم الآن الاعتماد على الوسائل الحديثة والإنترنت لتتبع الحالات المناخية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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