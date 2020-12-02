السعودية اليوم / أمطار على محافظة حفرالباطن



حفرالباطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها والمراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

// انتهى//

09:04ت م

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