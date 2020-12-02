سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع كبار رجال الدولة، موضحة أن المشاركين باجتماع الإيرادات النفطية توافقوا على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارتي مالية “الوفاق” والمنطقة الشرقية “الحكومة الليبية” لتنسيق المسائل المالية تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.

وأشارت إلى تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن ليبيا لا تحتاج إلى وجود قوات خارجية، زاعما أن تحول العلاقة مع تركيا من الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي سيكون له أهمية كبرى في الأيام المقبلة، مشيدا بالاتفاق مع قيادة الجيش لإعادة فتح مواني النفط ، مفيدا أنه بدون دعم صادرات النفط سينهار الاقتصاد الليبي.

ونوهت إلى اجتماع وفدي مجلسي النواب و مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات المنعقدة بمدينة طنجة المغربية، وإعلان التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تبدأ عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية، والدعوة إلى وضع آلية عادلة ومتوازنة للمناصب العليا في السلطة التنفيذية، والتمسك بالعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية

وتناولت لقاء وزير الداخلية فتحي باشا لاغا مع وفد من المكون الأمازيغى، مؤكدا أن أمن ليبيا واحد ولا يتجزأ ولا يتحقق إلا ببسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي، مبينا أن ليبيا دولة واحدة موحدة ولا يمكن تهميش أي مكون من مكوناتها لأن الجميع يعمل لمصلحة البلاد، مشيرا إلى أن الحق والإنصاف ضروري لبناء مجتمع و دولة متماسكة ومترابطة يسودها العدل والإنصاف.

ونقلت تأكيد لجنة التشاور

وعرجت صحف ليبيا على قول المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز إن الوضع في ليبيا ما يزال هشا على الرغم من التقدم الكبير خلال المحادثات العسكرية المشتركة بالإضافة إلى التوصل لوضع خارطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدعم الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار.

// انتهى //

07:40ت م

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طرابلس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع كبار رجال الدولة، موضحة أن المشاركين باجتماع الإيرادات النفطية توافقوا على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارتي مالية “الوفاق” والمنطقة الشرقية “الحكومة الليبية” لتنسيق المسائل المالية تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.وأشارت إلى تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن ليبيا لا تحتاج إلى وجود قوات خارجية، زاعما أن تحول العلاقة مع تركيا من الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي سيكون له أهمية كبرى في الأيام المقبلة، مشيدا بالاتفاق مع قيادة الجيش لإعادة فتح مواني النفط ، مفيدا أنه بدون دعم صادرات النفط سينهار الاقتصاد الليبي.ونوهت إلى اجتماع وفدي مجلسي النواب و مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات المنعقدة بمدينة طنجة المغربية، وإعلان التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تبدأ عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية، والدعوة إلى وضع آلية عادلة ومتوازنة للمناصب العليا في السلطة التنفيذية، والتمسك بالعملية السياسية وفق المرجعيات الدوليةوتناولت لقاء وزير الداخلية فتحي باشا لاغا مع وفد من المكون الأمازيغى، مؤكدا أن أمن ليبيا واحد ولا يتجزأ ولا يتحقق إلا ببسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي، مبينا أن ليبيا دولة واحدة موحدة ولا يمكن تهميش أي مكون من مكوناتها لأن الجميع يعمل لمصلحة البلاد، مشيرا إلى أن الحق والإنصاف ضروري لبناء مجتمع و دولة متماسكة ومترابطة يسودها العدل والإنصاف.ونقلت تأكيد لجنة التشاور السعودية المصرية، على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة .وعرجت صحف ليبيا على قول المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز إن الوضع في ليبيا ما يزال هشا على الرغم من التقدم الكبير خلال المحادثات العسكرية المشتركة بالإضافة إلى التوصل لوضع خارطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدعم الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار.// انتهى //07:40ت م0010

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.