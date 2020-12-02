، الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم ،

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند في اليوم 8 من الحالة المطرية #سقيا، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاء من #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي #الجوف، وأجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن.
وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، (الأحد) خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين #نجران.
ومتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في #الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.
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الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-02
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند في اليوم 8 من الحالة المطرية #سقيا، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاء من #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي #الجوف، وأجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن.
وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، (الأحد) خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين #نجران.
ومتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في #الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
08:31 AM
قال: متوقع أن تكون ذروة "سقيا" اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند في اليوم 8 من الحالة المطرية #سقيا، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاء من #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي #الجوف، وأجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن.
وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، (الأحد) خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين #نجران.
ومتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في #الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.
، الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم ،
المصدر : الخليج 365
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