شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الحرارة في الرياض تصل لـ 10 مئوية الأحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين في نجران.

وتوقع المسند أن تكون درجة الحرارة الصغرى في الرياض يوم الأحد، في حدود 10 درجات مئوية فقط.