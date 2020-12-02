شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة على 11 منطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق.

وشملت توقعات الحصيني كل من: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والباحة، وجازان، وعسير والشمالية، ومكة المكرمة، وشرق الجوف، وجنوب شرق المدينة المنورة.

كما توقع أجواء باردة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية، قائلا: " المناطق الوسطى والشمالية وشمال الشرقية وغربها والمرتفعات تعيش أجواء شتوية بإمتياز ".