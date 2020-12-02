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«أمن الدولة» والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توقعان اتفاقية للتعاون التقني

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في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة

وقع رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أمس الثلاثاء، اتفاقية للتعاون التقني.

شملت الاتفاقية التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.

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