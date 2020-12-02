شكرا لمتابعة خبر عن تركي الحمد: " الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتجزان " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رأى الكاتب تركي الحمد، أن الدين والدولة لا يمتزجان، واصفا إياهما بـ " الزيت والماء ".
وقال الحمد: " ذات يوم ليس ببعيد، سندرك ما أدركته أوروبا منذ القرن الثامن عشر، على يد مفكرين مثل فولتير وروسو ومونتيسكيو وغيرهم، أن الدين والدولة مثل الماء والزيت لا يمتجزان، وإن حاول البعض مزجهما بالقوة ".
وتابع: " تدخل الدين بالدولة، والدولة بالدين، إفساد لكل منهما، فلكل منهما عالمه الخاص، ومجاله الذاتي ".
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