شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحربي عن الشهادات الوهمية: " الحين عرفت ليش مديري كان ميكانيكي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): هاجم الإعلامي طارق الحربي مسؤولي التوظيف في المملكة، مفجرًا قضية الشهادات الوهمية التي يتم بها توظيف الوافدين. هاجم الإعلامي طارق الحربي مسؤولي التوظيف في المملكة، مفجرًا قضية الشهادات الوهمية التي يتم بها توظيف الوافدين. وسأل الحربي قائلا: " ليه يتم فرض شروط تعجيزية على المواطن العاطل وفي نفس الوقت تقبل بكل اريحية شهادات مزورة من الوافدين ليصبح علينا مدير ". وتابع: " ليش شهادتنا احنا يتم تدقيقها أكثر من مرة عكس ما يحدث مع الوافدين "،مضيفًا: " الحين أنا عرفت ليش مديري كان ميكانيكي، ليش مديرنا كلنا كان يبيع علوف " . وناشد الحربي الجهات المختصة بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، التي أصبحت ظاهرة.

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