︎ :
.
تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (11) وظيفة إدارية للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي:
– مساعد إداري رابع – عدد 2 (للنساء – الأحساء)
– مساعد إداري أول (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد إداري ثاني (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – الرياض)
– أخصائي مزايا وتعويضات (للرجال والنساء – الرياض)
– مشغل نظام الاتصالات ثاني (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد إداري رابع (للرجال والنساء – الرياض)
– منسق الندوات والمؤتمرات (للرجال والنساء – الرياض)
– منسق أبحاث ثالث (للنساء – الأحساء)
– مستشار قانوني أول (للرجال والنساء – الرياض)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– جميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA
Source wadhefa
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 11 وظيفة إدارية للثانوية فأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.