شركة تطوير التعليم القابضة تعلن وظائف إدارية في الرياض ومكة المكرمة

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تعلن شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في كل من مدينة سناد للتربية الخاصة (بمكة المكرمة) و مقر الشركة (بالرياض) على النحو التالي:
– مدير السكن والضيافة – مكة المكرمة (Accommodation & Hospitality Manager)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (فندقة وضيافة، إدارة أعمال، تمريض، تربية خاصة) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية.
الوصف الوظيفي: الإشراف العام على الإدارة والأقسام التابعة إلى إدارة السكن والضيافة وما يندرج تحتها من أقسام حسب التنظيم الإداري المتبع.
– مشرف محاسبة دفتر الأستاذ العام – الرياض (GL Supervisor)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (المحاسبة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة ودفتر الاستاذ العام وإتقان العمل على برامج إكسل وأوراكل.
الوصف الوظيفي: التعامل مع المعاملات اليومية والمسؤولة عن جميع تسوية الحسابات والتعامل مع التقارير ذات الصلة الربع سنوية والسنوية.
نبذة عن تطوير القابضة:
شركة تطوير التعليم القابضة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜاﻣﻞ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، تأسست بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 4 نوفمبر 2008م. ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وتعتبر الذراع الأساس لوزارة التعليم لتطوير برامج التعليم العام بناءاً على الاستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3c6vsqZ
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Source wadhefa
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