الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن وظائف بمسمى مساح في كافة المناطق

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تعلن الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف متعددة بمسمى (مساح) في مختلف مناطق المملكة لذوي الخبرة في العقارات والأعمال المساحية، لتمثيل الهيئة في لجان النظر في طلبات تملك العقارات على النحو التالي:

مناطق العمل:

– منطقة مكة المكرمة

– منطقة المدينة المنورة

– منطقة الحدود الشمالية

– منطقة الجوف

– منطقة نجران

– منطقة جازان

– المنطقة الشرقية

– منطقة تبوك

– منطقة حائل

– منطقة القصيم

– منطقة عسير

– منطقة الباحة

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العقارات والأعمال المساحية.

– يفضل من لديهم شهادة دبلوم أو بكالوريوس في (المساحة، الهندسة المدنية).

نبذة عن الهيئة:

تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018 بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 04 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439 بتحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/4/16هـ عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/39vbGpL

Source wadhefa

