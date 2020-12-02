فيس بوك تُغيّر اسم عملتها الرقمية المشفرة من “ليبرا” إلى “Diem”!

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أعلنت مؤسسة ليبرا اليوم عن تغيير اسم عملة فيس بوك الرقمية المشفرة القادمة “ليبرا” إلى “Diem” بعد يومين فقط من تقرير Financial Times عن خطة الشركة إطلاق العملة في يناير المقبل 2021.

وكانت العملة قد تعرضت منذ الإعلان عنها لجملة من التحديات؛ كان على رأسها مخاوف المشرعين والهيئات المالية من سبل استخدامها، إلى انسحاب العديد من الداعمين وصولًا لاتهامات بسرقتها شعار محفظتها كاليبرا “Calibra” الذي دفعها لتغير اسمها إلى Novi.

وبالنظر إلى المنعطفات والتحديات التي مرت بها العملة الفيسبوكية حتى الآن مع كونها لم ترى النور بعد؛ يمكننا القول أنها معطيات تشير أن أمر إطلاقها رسميًا بموافقة الهيئات المختصة غير مرجح في الفترة القليلة القادمة على أقل تقدير.

ولاسيما أن المؤسسات المالية ترى فيها تهديدًا للدولار وقد تشكل بديلًا عنه بصورة ما؛ مع كون الشبكة الاجتماعية الأكبر عالميًا هي المتحكمة فيها في ظل غياب قواعد الأمان والمراقية المالية المتبعة في التعاملات المالية النقدية.

Source tech-wd

