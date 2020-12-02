واتساب تتيح للمستخدمين تعيين خلفيات مخصصة لكل محادثة

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واحدة من المزايا التي كان المستخدمين يطالبون بها لسنوات في تطبيق واتساب أصبحت متاحة الآن، وهي إمكانية تعيين خلفية مخصصة لكل محادثة مختلفة عن المحادثات الأخرى.

يلجأ الكثير من المستخدمين لتغيير خلفية مساحة المحادثة بدلاً من الصورة الافتراضية، لكن واتساب حتى الآن كانت تسمح باستخدام صورة خلفية واحدة في كل المحادثات.

الآن بإمكانك تخصيص صورة لكل محادثة، وبذلك يمكنك بسهولة معرفة الشخص الذي تتحدث معه من مجرد النظر إلى خلفية المحادثة، وبذلك تتفادى الإحراج من إرسال رسائل للشخص الخطأ!.

حتى لو لم ترغب بوضع صورة لخلفية المحادثة، يمكنك الحصول على تنويعات لونية مختلفة من الخلفية الافتراضية، وبذلك تضيف بعض المرح لمحادثاتك أو تتيح خيارات تخصيص بسيطة بدون الحاجة لتعقيد الأمور باستخدام صور.

ووضعت واتساب مجموعة من الخلفيات المميزة بالدقة العالية والتي تناسب الوضعية الليلية للتطبيق أو العادية مهما كنت تستخدم ستجد ما يناسبك.

وشمل تحديث التطبيق أيضاً إمكانية البحث عن الملصقات بواسطة النص أو الرموز التعبيرية.

واتساب أرسلت التحديث رسمياً اليوم لمستخدميها حول العالم وذلك على أندرويد وآيفون. Source tech-wd





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