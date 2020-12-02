تقارير حول نية آبل استخدام عدسة بيرسكوب من سامسونج لكاميرا آيفون 13

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بعد فترة قصيرة فقط من إعلان آبل عن سلسلة هواتف آيفون 12 والتي شهدت إطلاق 4 نسخ، بدأت التقارير تتحدث عن سلسلة آيفون 13 القادمة خلال العام القادم. وتشير التقارير الأولية إلى نية آبل استخدام عدسة تكبير بيرسكوب “Periscope” من سامسونج في هواتفها.

كانت سامسونج قد طورت تقنية بيرسكوب مع قدرة تقريب حتى 100 مرة وأطلقتها مع هواتفها الرائدة هذا العام، ما يجعلها أقوى كاميرا تقريب في السوق. لذلك من الوارد جدًا رؤية تعاون جديد بين الشركة الكورية وآبل هذا العام، كونها الشركة الرئيسية لتوريد شاشات هواتف آيفون وغيرها من القطع.

رغم تميز كاميرات هواتف آيفون ومكانتها ضمن أفضل كاميرات الهواتف، إلا أن آبل لم تعطي في السابق الكثير من الاهتمام لخصائص التقريب وركزت على دقة الصور الطبيعية، لكن ربما نراها تأخذ منحنى مختلف هذه المرة وتبدأ بتوفير كاميرا بقدرات تقريب عالية لجمهورها.

على كلٍ، التقريب حتى 50 أو 100 مرة نادر الاستخدام رغم تواجده في هواتف سامسونج وهواوي وشاومي وغيرها، لذلك إذا حدث تعاون بين آبل وسامسونج ربما يكون لعدسات بتقريب أقل حتى 10 أو 15 مرة.

يُشار أنه لا يوجد أخبار أكيدة حول توقيع اتفاقية بين الطرفين، لكن كما نقول لا يوجد دخان بلا نار خاصة مع مصدر الخبر الموثوق DigiTimes. وربما نرى الاتفاق قريبًا خاصة في حال اعتماد آبل مجددًا على سامسونج لتزويدها بشاشات OLED لسلسلة آيفون 13.

Source tech-wd

