دراسة: ثلث الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا يعانون من أعراض

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توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من ثلث الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا يعانون من أعراض.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن حوالي 36 في المائة من الأطفال لم يعانوا من الأعراض التقليدية للفيروس مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس.
الأعراض ليست مقياسًا:
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن العلامات الأكثر شيوعًا بين الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض مثل السعال وسيلان الأنف، إلا أنها كانت شائعة أيضًا بين أولئك الذين كانت نتائج الاختبار سلبية.
لكن الأعراض مثل الغثيان أو فقدان حاسة التذوق والشم كانت أكثر شيوعًا سبع مرات لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا.
يقول الفريق، من جامعة ألبرتا في كندا: إن النتائج تقدم المزيد من الأدلة على أن الفحوصات قد لا تكون ذات فائدة، وأن الطريقة الوحيدة لاختبار مدى انتشار المرض هي من خلال اختبارات مسحة الأنف.
Source almowaten
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