شكرا لقرائتكم خبر عن بأورام ليفية.. نجاح استئصال رحم «خمسينية» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

استأصل فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، رحمًا بأروام ليفية تزن 2500 جرام من سيدة مقيمة في العقد الخامس من العمر، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت 3 ساعات.

وبيّن قائد الفريق الطبي د. عبير البدراني، أن السيدة وصلت للمجمع الطبي وهي تعاني من آلام مزمنة في الحوض عدة سنوات، وبإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة تبيّن وجود أورام ليفية متعددة أكبرها يتجاوز 12 سم في الرحم.

وأضافت إنه تقرر ضرورة إجراء تدخّل جراحي لإنهاء معاناتها، من خلال استئصال الرحم بالأورام الليفية، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وتم نقل الحالة لأجنحة التنويم وتقديم الرعاية الصحية والعناية الطبية، قبل أن تغادر المجمع بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء.