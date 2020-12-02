شكرا لقرائتكم خبر عن بأورام ليفية.. نجاح استئصال رحم «خمسينية» بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن قائد الفريق الطبي د. عبير البدراني، أن السيدة وصلت للمجمع الطبي وهي تعاني من آلام مزمنة في الحوض عدة سنوات، وبإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة تبيّن وجود أورام ليفية متعددة أكبرها يتجاوز 12 سم في الرحم.
وأضافت إنه تقرر ضرورة إجراء تدخّل جراحي لإنهاء معاناتها، من خلال استئصال الرحم بالأورام الليفية، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وتم نقل الحالة لأجنحة التنويم وتقديم الرعاية الصحية والعناية الطبية، قبل أن تغادر المجمع بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء.
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